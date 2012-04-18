〔台湾汇市〕台币兑美元微收跌0.4分,亚币走扬但台股表现温吞

路透台北4月18日电---台币兑美元TWD=TP周三收近平盘,仅微幅下跌0.4分,因西班牙成功标债及美国企业财报优于预期,乐观气氛带动新兴亚币走扬,惟台股表现温吞令升幅受限.

汇银人士指出,盘初虽见外资小幅汇入,但进口商与外商银行的美元买盘又陆续浮现,场上买卖力道交错,台币盘中多数时间在29.5元上下不到1分的区间狭幅整理;临收盘前,央行例行进场调节,促台币吐回约4.5分的涨幅.

"很难做,好黏的盘,...整天只有10点、20点在跑,没什spread(利差)可赚."一位本地银行交易人士表示.

另外,市场亦关注明日西班牙的公债标售.交易商表示,尽管欧债问题恐恶化,但市场期待欧洲央行(ECB)出手干预压低殖利率,加上欧元/美元于汇价1.3附近仍有支撑,令市场缺乏明显指引方向,预估台币明日料于29.5元上下整理.

台湾股市.TWII周三收盘小幅上涨0.25%,至7,605.00点;外资及陆资在台股卖超15.25亿台币,已连续三日卖超,累计卖超金额为96.46亿.[ID:nST0514161]

新兴汇市中,韩元KRW=周三领涨新兴亚洲货币,因投资者增加风险资产持仓.不过西班牙另一轮公债标售在即,坡元等货币受获利了结打击下跌.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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