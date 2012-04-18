〔台湾金融〕台湾合库人寿称今年海外投资上限将申请提高至35%

路透台北4月18日电--台湾资产计第四大金控--合作金库金控(5880.TW)旗下合作金库人寿周三称,今年海外投资上限将申请由25%提高至35%,主要投资海外债券及公司债.若获通过将新增54亿台币资金移往海外投资.

合作金库人寿原先展望成立三年内损益两平,总经理张志杰今天在双周年庆媒体餐叙时表示,继续朝这个目标前进,今年力拼损益两平.

针对今年资金运用,张志杰说,目前可投资运用资金为540亿台币,但海外投资上限已近金管会核准的上限25%.

"今年将申请提高海外投资上限至35%."他称.至于台湾股票投资比重则维持为8%,固定收益商品则维持约四成的比重.

展望今年保费,张志杰表示,为调整产品组合,今年合库人寿总保费收入目标为350亿台币,仅较去年总保费336亿台币成长4%.

他还提到,合库人寿去年整体市占率为5.9%,市场排名第六,其中投资型保单商品市占率则达16.4%,市场排名第三.

合库金控今日收在平盘,报17.15台币;大盘加权股价指数.TWII则收升0.25%.(完)