〔台湾金融〕台湾合库人寿称今年海外投资上限将申请提高至35%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北4月18日电--台湾资产计第四大金控--合作金库金控(5880.TW)旗下合作金库人寿周三称,今年海外投资上限将申请由25%提高至35%,主要投资海外债券及公司债.若获通过将新增54亿台币资金移往海外投资.
合作金库人寿原先展望成立三年内损益两平,总经理张志杰今天在双周年庆媒体餐叙时表示,继续朝这个目标前进,今年力拼损益两平.
针对今年资金运用,张志杰说,目前可投资运用资金为540亿台币,但海外投资上限已近金管会核准的上限25%.
"今年将申请提高海外投资上限至35%."他称.至于台湾股票投资比重则维持为8%,固定收益商品则维持约四成的比重.
展望今年保费,张志杰表示,为调整产品组合,今年合库人寿总保费收入目标为350亿台币,仅较去年总保费336亿台币成长4%.
他还提到,合库人寿去年整体市占率为5.9%,市场排名第六,其中投资型保单商品市占率则达16.4%,市场排名第三.
合库金控今日收在平盘,报17.15台币;大盘加权股价指数.TWII则收升0.25%.(完)
--记者 詹静宜; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。