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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 17:14 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业卖超13.0亿台币

路透台北4月18日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 23.00 10.00 +13.00

票券业 0.00 0.00 0.00

证券业 15.00 28.00 -13.00 (完)

--记者 董永年; 审校 乔艳红

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