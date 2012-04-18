〔台湾货币市场〕短率微升,市场高度关切央行举措(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 央行调升委托代收利率0.3基点,幅度同上日

* 隔拆利率上扬至0.6%以上将带动短率趋升

记者 高洁如

路透台北4月18日电---台湾银行间短期利率周三稳步微升,央行连续八日调升隔夜拆款利率,加以关切物价声浪愈形高涨,让市场一度谣言满天飞.不过交易人士认为,只要央行持续性的维持微幅调高隔拆利率的步伐,加以5-6月缴税季节来临,资金自然会趋于紧俏,利率趋升下,央行应不致有出人意表的动作.

资金调度人士表示,近期资金并不算很宽裕,外商银行间分配不均的情况仍在.而目前隔拆利率在接近0.5%的水位,对拆款的高位并无太大带动走升的影响.不过,估计隔拆利率若走升至0.6%以上,则可能因成本上涨太多,挤压到银行的资金配置,届时可能全面带动市场拆款的利率、短票利率趋升.

"外商银行这里可以调入的不算太多,有点分配不均,"一小型民营银行人士称.

央行今日调升委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.474%,上日亦调升0.3基点.台湾央行自3月26日起明显积极调高代收利率,累计已调升8.2基点.

由于各方关切物价声浪高涨,市场充斥不少关于央行将有意外动作的谣言.资金调度人士评估,在不动重贴现率的情况下,存款准备率的调升的确是央行政策工具中的一个选项.这对金融业的影响可能相对较小,且若银行的牌告利率不变,广大房贷户的房贷支出也能维持在原有水准.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.490%,上日在0.488%;区间在0.372-0.7%,上日在0.372-0.700%.

一周(2-7天)拆款区间收在0.47-0.72%,上日区间在0.46-0.730%.

而台湾官方预测机构--主计总处今日也表示,虽然若以目前预估加计油电价上涨对CPI的贡献,今年通膨率将过2%,不过今年首季的CPI已比先前预估为低,政府的各单位也将努力控制在2%以内[ID:nST0514087]

**短票成交利率持平**

短票方面,票券商人士指出,近期缺口不大,银行的需求也还不差,短票大多能够顺利去化.

今日银行间30天短票主要成交利率持稳在0.84-0.85%,部分大型公营银行的成交利率较高可达0.86%.

此外,在三种天期例行性存单冲销方面,资金调度人士也认为,央行在冲销市场资金的力道大致是维持:到(期)多收少,到少收多,以平衡每日存单到期金额的做法.

今日央行存单发行2,784亿台币,发行余额减少320亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期接下来依序周三3,104亿,周四470.5亿以及周五3,324.5亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周三当日超额准备为负40亿台币;累计超额准备为负1,707亿台币,加计前期1%的超额准备为负799亿台币.

**RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率周三持于区间,今日整体供需平平,交易商亦缺口不大,续作颇为顺畅.

资金调度人士并关注明日国库券标售结果,他们表示,由于央行持续拉抬隔夜拆款利率,本次标售的国库券又属短天期,对短率极具指标意义,一旦利率升高,将影响市场利率走向.不过,RP利率主要仍由市场供需决定,目前场上不至于找不到钱,成交利率短线料可持稳.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.

周五(20日)有财101-1期91天期国库券发行,金额为300亿台币.(完)