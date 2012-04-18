〔路透专访〕台湾中油将调涨天然气价,政府应直接决定民营化--董事长(更新版)

(新增细节及背景)

* 天然气将逐步调涨至反应成本

* 民营化应由政府直接决定,不须工会同意

* 倾向于马来西亚设一贯厂,台湾设高质化工厂

记者 林妙容/斯坦丁

路透台北4月18日电---油电双涨尚未完全落幕,台湾大型国营事业--台湾中油[CHIP.UL]周三又表示,天然气价格也将逐步调涨至反应成本.台湾今年消费者物价指数(CPI)保2%将受严厉挑战.

中油董事长朱少华接受路透专访时说,中油在逐步补足油价亏损的大洞后,还有天然气的亏损的大洞需要弥补.中油计算今年3月北区天然气供应成本每立方公尺为19.64台币,但家庭用未税批售价仅有16.96台币,价差仍有2.68台币,如果逐步调涨至反应成本,涨幅约在15.8%.

而发电用天然气及工业用天然气涨幅则分别约在11.1%及2.7%.

"中油不是在做慈善事业...天然气这个大洞也要调整."已在中油工作逾40年的朱少华说.

他表示,目前的天然气调价机制中,授权中油单月调幅在3%以内,连续三个月累积调幅在6%以内,可由中油自行公布,报经济部备查.中油将循此机制逐步让天然气价格回升至反应成本,而不会透过"电力及天然气价格谘询会"一次大幅调涨.

今年2月、3月中油已于权限范围内分别调涨天然气2.99%.

在油价及天然气都逐步调涨后,该公司预估今年年底前有机会可回收与生产成本间的价差.而明年可望由亏转盈.

不过近来因油电双涨议题引发物价走高疑虑,行政院长陈冲已公开宣示,今年CPI将力保不超过2%.但主计处先前估今年GDP为3.85%,CPI年增率是1.46%.油电双涨后,两者合计对今年CPI年增率的贡献为0.7个百分点,CPI年增率将超过2%.[ID:nST0514087]如果中油再度缓步调升天然气价格,保2%更形艰难.

主计处将在4月30日16:00公布台湾首季的经济成长率和今年景气预估.

经济部于4月初开始实施油价调涨方案,各项油品零售价调升7-12%不等.而后上周再公布电价调涨方案,住宅用电平均涨幅16.9%、工业用电涨幅35%、商业用电调涨30%,自5月15日起实施.

**政府应自行决定中油民营化**

在外界指摘中油亏损之际,朱少华称中油最大的危机就是国营,民营化是必走之路,而立法院应取消民营化需工会同意的决议,工会一半以上的人并不反对民营化,政府应该自主决定.

"我认为(民营化)最大的困难不是工会...最大的困难来自于政府及立法院."他说.

他还指出,中油是政府100%拥有,要不要民营化政府只要一个决定即可,何需工会同意,立法院此前决议民营化须工会同意并不适当.

曾待过中油工会的朱少华指出,五年前工会确实反对民营化,担心伤害自身的工作权益.但近来他们私下访谈工会成员,认为一半以上的工会成员已不反对民营化.重要的是民营化过程中,员工可拿到至少8-10%的中油股权,且加计政府持股在中油仍具控制权,就能确保员工声音在董事会中被听到.

他称,如果目前启动中油民营化的前置作业,最快也要两年时间中油才能启动正式民营化的程序.

此外,在国光石化于台湾胎死腹中后,朱少华称中油正代表部分国光石化原股东,与马来西亚政府洽谈于当地设置一贯炼油厂,预计年产乙烯80万吨.不过该案未到最后决定阶段,仍在协商设置条件.

他表示,中油曾考察过印尼及越南,但觉得都不适合,目前倾向于马来西亚设厂.而在高质化石化产品部分,目前正在台湾台中港及大林炼油厂二个地方中选址设厂.

而政府预定于2015年将中油位于高雄后劲的五轻迁厂,但朱少华表示石化公会及高雄仁武及大社的石化厂商,将与后劲居民沟通,将其中的丁二烯工场留下继续运作,以维持丁二烯原料供给及当地的就业机会.

针对美国对伊朗实施制裁措施,朱少华表示,台湾中油称正减少向伊朗进口原油,改以阿曼、科威特、沙乌地阿拉伯、安哥拉代替.目前对于何时完全停止伊朗原油进口,并未有时间表.

他表示,在制裁措施下,目前船运保险,以及支付货款的方式是一大问题.

中油资本额为1,301亿台币,2010年营业额9,340亿台币.不过台湾政府先前实施油价冻涨及缓涨,已令该公司亏损逼近一半的资本额.

台湾中油于1946年创建于上海,在1949年迁至台湾,主要业务范围包括油气之进口、探勘、开发、炼制、输储与销售,以及石油化学原料生产供应.其主要供料的下游厂商包括台聚(1304.TW)、亚聚(1308.TW)、国乔(1312.TW)、台苯(1310.TW)等.

与中油竞争的另一民营炼油厂为台塑集团,旗下上市公司包括台塑石化(6505.TW)、台塑(1301.TW)、台化(1326.TW)及南亚(1303.TW)等.(完)