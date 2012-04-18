〔纽约汇市〕欧元兑美元连续第二日下跌,受西班牙忧虑拖累(更新版)

(新增表格)

* 在西班牙周四标售公债前,对该国的忧虑打压欧元

* 纽约汇市尾盘时汇价波动较小

* 英镑兑欧元升至2010年8月31日以来最高水准

* 日圆兑美元和欧元第二日下跌

路透纽约4月18日电---欧元周三连续第二个交易日下跌,在西班牙标售公债前一天欧债忧虑加剧,市场认为明日西班牙标售公债是对该国应对金融和预算压力能力的一次检验.

西班牙是欧元区第四大经济体,一些投资者担心其融资难题可能将导致欧元区较富裕经济体出现问题.

欧元因英镑上涨而进一步承压,英镑涨幅居主要货币之首.英央行政策会议记录显示,该央行担心高通胀可能将在中期内存在,此后英镑上涨.英央行一位决策者放弃了要求采取更多刺激措施的长期立场.

西班牙股市下跌亦打压欧元.一些策略师称,欧洲央行管委会成员魏德曼称,各国不应预期欧洲央行通过买入公债来解决公债收益率上升的问题,这一言论带动股市走软.

"西班牙目前有流动性问题,但还不是主权债问题,"Faros Trading研究主管Dan Dorrow称.

"明天西班牙公债标售是主要推动力,情况非常严峻.今年余下时间里西班牙还需要再融资500亿美元,而关键问题在于,他们还能进入债市融资吗?"

西班牙将于周四最多标售25亿欧元分别于2014年和2022年到期的公债.标售中任何需求疲弱,收益率上升的证据都将加剧人们对西班牙脆弱财政状况的忧虑.

西班牙预计今年该国经济萎缩1.7%,因其压缩国内需求以使预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的比重从2011年的8.5%降至5.3%.

数据显示,西班牙银行业坏帐规模升至1994年以来最高水平,亦令投资者感到不安.

银行业面临新一波贷款违约问题,分析师称一些银行可能将难以生存下去,因政府的减赤举措加剧了西班牙家庭的偿债问题.

**欧元陷于区间内**

纽约汇市尾盘,欧元兑美元EUR=下跌0.1%,报1.3114美元,交易商称,企业买盘以及西班牙公债标售前少量头寸调整推动了反弹.欧元/美元上周一度触及1.3000美元之下的两个月低位.

不过,ActionForex.com的分析师称,鉴于欧元/美元陷于1.2994-1.3212美元的区间内,欧元/美元的日内走势偏向目前仍为中性.但ActionForex指出,跌穿1.2994美元将导致区间扩大,令欧元/美元从2月触及的数月高位1.3486美元跌向1月中触及的低位1.2625美元.

但分析师称,若欧元升穿1.3212美元,则暗示从1.3486美元开始的震荡下行仅是一次修正,目前已经结束.ActionForex表示,走势偏向将逆转,可能升至1.3385美元,并最终再度测试1.3486美元的高位.

自4月初以来,欧元未能升穿1.32美元.CitiFX Wire称,其交易员寻求在下跌时买入呈区间走势的欧元.

交易商还表示,在法国总统萨科齐称强势欧元损及出口商,应与欧洲央行讨论欧元汇率后,瑞士投资者抛售欧元.

欧元兑英镑EURGBP=尾盘回落0.7%,报0.8183英镑,根据路透数据,盘中一度触及2010年8月31日以来最低,且低于据报0.82英镑的期权阻力位.

欧元兑瑞郎EURCHF=小涨至1.2018瑞郎.市场人士对瑞士央行任何打压瑞郎的举措保持警惕.

外汇交易商稍早称市场传言瑞士央行周三检视瑞郎的远期汇率,部分交易商认为,这是决策者决心保卫1.20瑞郎上限的信号.

巴克莱资本欧洲外汇研究部主管Paul Robinson表示,该行预计未来一季欧元/瑞郎底部将升至1.25瑞郎.

Robinson称,为放宽货币政策且确保欧元/瑞郎下限仍不受挑战,瑞士央行采取这样的举措是合理的.

根据多伦多在线汇市交易公司Oanda Corp提供的数据,约91.16%的欧元/瑞郎头寸为多头头寸.

美元兑日圆JPY=攀升0.5%,报81.23日圆.欧元兑日圆EURJPY=涨0.4%,报106.55日圆,持于周一触及的105日圆下方的低位之上.

日本央行副总裁西村清彦周三表示,如果必要,央行准备进一步放宽货币政策以扶助日本经济复苏.他的讲话发表后,日圆进一步走低.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

------------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.3120 1.3123 -0.02 +1.35 1.2945

美元/日圆 JPY= 81.28 80.85 +0.53 +5.64 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 106.63 106.11 +0.49 +7.10 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9157 0.9149 +0.09 -2.34 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6020 1.5919 +0.63 +3.12 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9910 0.9904 +0.06 -2.78 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0356 1.0382 -0.25 +1.28 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2018 1.2012 +0.05 -1.04 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8189 0.8241 -0.63 -1.68 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8158 0.8210 -0.63 +4.80 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7538 5.7402 +0.24 -3.73 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5495 7.5383 +0.15 -2.43 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7396 6.7655 -0.38 -2.15 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8511 8.8842 -0.37 -0.70 8.9135

------------------------------------------------------------------

附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 于春红/母红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]