《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月18日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 59.13 -1.83 -2.99 6558025
搜狐 (SOHU.O) 50.83 -0.44 -0.86 413847
网易 (NTES.O) 59.69 +1.85 +3.20 783135
百度 (BIDU.O) 147.92 +0.43 +0.29 3563782
亚信科技 ASIA.O 11.56 -0.51 -4.23 274549
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.28 +0.07 +0.46 1087982
联电 (UMC.N) 2.48 +0.00 +0.00 180151
日月光 (ASX.N) 4.95 -0.01 -0.20 190557
矽品精密 (SPIL.O) 5.87 +0.03 +0.51 495997
和信超媒体 (GIGM.O) 1.22 -0.05 -3.94 90475
友达 (AUO.N) 4.73 -0.14 -2.87 219088
中华电信 (CHT.N) 29.98 -0.45 -1.48 118470
台湾国际航电 (GRMN.O) 45.17 -0.11 -0.24 389364
香港
中国移动 (CHL.N) 55.02 -0.03 -0.05 130266
中国联通 (CHU.N) 17.00 -0.17 -0.99 679378
中国电信 (CHA.N) 53.63 +0.00 +0.00 13906
中芯国际 (SMI.N) 2.53 -0.04 -1.56 14602
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.69 +0.03 +0.82 353
(完)
--整理 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。