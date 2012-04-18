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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 06:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月18日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 59.13 -1.83 -2.99 6558025

搜狐 (SOHU.O) 50.83 -0.44 -0.86 413847

网易 (NTES.O) 59.69 +1.85 +3.20 783135

百度 (BIDU.O) 147.92 +0.43 +0.29 3563782

亚信科技 ASIA.O 11.56 -0.51 -4.23 274549

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.28 +0.07 +0.46 1087982

联电 (UMC.N) 2.48 +0.00 +0.00 180151

日月光 (ASX.N) 4.95 -0.01 -0.20 190557

矽品精密 (SPIL.O) 5.87 +0.03 +0.51 495997

和信超媒体 (GIGM.O) 1.22 -0.05 -3.94 90475

友达 (AUO.N) 4.73 -0.14 -2.87 219088

中华电信 (CHT.N) 29.98 -0.45 -1.48 118470

台湾国际航电 (GRMN.O) 45.17 -0.11 -0.24 389364

香港

中国移动 (CHL.N) 55.02 -0.03 -0.05 130266

中国联通 (CHU.N) 17.00 -0.17 -0.99 679378

中国电信 (CHA.N) 53.63 +0.00 +0.00 13906

中芯国际 (SMI.N) 2.53 -0.04 -1.56 14602

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.69 +0.03 +0.82 353

(完)

--整理 蔡美珍

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