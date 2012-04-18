〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续扬,受巴拿马型船运活动支撑

路透4月18日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第六个交易日上扬,受巴拿马船型活动推高,且较小型乾散货运区块亦提供支撑.

波罗的海乾散货运价指数上涨17点或1.72%,至1,006点.

"大西洋船运活动、谷物和煤矿船货流动持续强劲,提振了市场,"RS Platou Markets分析师Rahul Kapoor说.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨4.79%.该型船舶日均获利升至10,332美元,为1月中以来最高.

经纪商Fearnleys在每周报告中称,受谷物船运带动,南北半球的活动均趋于稳健,推高了巴拿马型运价.

轻便型船舶和超灵便型船舶的日均获利分别升至8,326美元和10,184美元.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.52%至1,534点,日均获利跌至6,611美元,该型船舶的通常运载量为15万吨,主要货物是煤炭和铁矿石.(完)