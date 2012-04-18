〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续扬,受巴拿马型船运活动支撑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透4月18日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第六个交易日上扬,受巴拿马船型活动推高,且较小型乾散货运区块亦提供支撑.
波罗的海乾散货运价指数上涨17点或1.72%,至1,006点.
"大西洋船运活动、谷物和煤矿船货流动持续强劲,提振了市场,"RS Platou Markets分析师Rahul Kapoor说.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨4.79%.该型船舶日均获利升至10,332美元,为1月中以来最高.
经纪商Fearnleys在每周报告中称,受谷物船运带动,南北半球的活动均趋于稳健,推高了巴拿马型运价.
轻便型船舶和超灵便型船舶的日均获利分别升至8,326美元和10,184美元.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.52%至1,534点,日均获利跌至6,611美元,该型船舶的通常运载量为15万吨,主要货物是煤炭和铁矿石.(完)
--编译 王冠中;审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。