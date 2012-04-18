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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 06:30 BJT

《日本重要政经日程》--4月19日

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月18日(三)

2330 - 路透4月短观报告

2350 - 3月贸易数据

2350 - 资本流动数据

4月19日(四)

0130 - 日本公债扩大流动性标售

0500 - 日本石油连盟会长天坊昭彦举行每月例行记者会

企业面

0300 - 奥林巴斯(Olympus)前任执行长Michael Woodford在日本外国特派员协会发表谈话.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 蔡美珍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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