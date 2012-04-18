〔美股业绩〕百胜集团第一季中国市场增幅低于预期,盘后股价下跌

路透4月18日电---KFC母公司百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)公布第一季获利超出分析师预期,但盘后股价下滑超过1%,因其在中国市场现有据点营收成长14%,略低于分析师预估.

投资人原本对该季表现抱有高度期待,尽管中国经济成长略降温.中国市场占百胜整体获利略高于40%.

百胜3月24日止的第一季净利增加至4.58亿美元,或每股0.96美元,上年同期净利为2.64亿美元,或每股0.54美元.

扣除特殊项目,百胜每股盈余(EPS)0.76美元,比汤森路透I/B/E/S分析师平均预估值高出0.03美元.

百胜在中国第一季同店销售营收增加14%,虽然表现强劲,但仍低于Consensus Metrix分析师平均预估的增加14.6%.

百胜股价在过去12个月上涨45%.周三在盘后交易中下滑1.3%至72美元.(完)