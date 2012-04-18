〔美股业绩〕百胜集团第一季中国市场增幅低于预期,盘后股价下跌

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透4月18日电---KFC母公司百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)公布第一季获利超出分析师预期,但盘后股价下滑超过1%,因其在中国市场现有据点营收成长14%,略低于分析师预估.
投资人原本对该季表现抱有高度期待,尽管中国经济成长略降温.中国市场占百胜整体获利略高于40%.
百胜3月24日止的第一季净利增加至4.58亿美元,或每股0.96美元,上年同期净利为2.64亿美元,或每股0.54美元.
扣除特殊项目,百胜每股盈余(EPS)0.76美元,比汤森路透I/B/E/S分析师平均预估值高出0.03美元.
百胜在中国第一季同店销售营收增加14%,虽然表现强劲,但仍低于Consensus Metrix分析师平均预估的增加14.6%.
百胜股价在过去12个月上涨45%.周三在盘后交易中下滑1.3%至72美元.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。