〔美股业绩〕eBay第一季财报超越预期,Marketplace和PayPal表现稳健(更新版)

投行观点：Advisory Board Co目标价从42美元上调至44.5美元--Piper Jaffray
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(新增细节)
* 第一季营收和获利超越华尔街预期
* 上修2012年财测
* Marketplace业务复苏,PayPal业务增长
记者 Alistair Barr 编译 王冠中
路透旧金山4月18日电---eBay(EBAY.O)周三公布优于预期的季度营收和获利,受旗下Marketplace和PayPal业务的成长带动.
eBay亦小幅上修2012年财测,协助该公司股价在盘后上涨逾6%至38美元.
"这是我几年来见过他们表现较佳的财报之一,"Robert W. Baird & Co的分析师Colin Sebastian说.
eBay股价今年以来已上涨逾15%,涨幅高于竞争对手亚马逊(AMZN.O),因市场对于Marketplace业务成长复苏以及PayPal扩展至实体店面感到乐观.
"PayPal和Marketplace该季表现都非常稳健,"Sebastian说."不是每一季都可以看到两个业务都表现良好."
这显示出管理层的振兴Marketplaces及扩张PayPal策略奏效.
"Marketplace业务改善,而PayPal在不计实体商店的贡献下仍增加市场份额,"Sebastian说.
eBay称第一季获利为7.25亿美元,或每股0.55美元,上年同期则为6.19亿美元,或每股0.47美元.期内营收则为33亿美元,比2011年同期高29%.
根据汤森路透I/B/E/S,市场原预计该公司首季营收31.5亿美元,每股盈余(EPS)料为0.52美元.
公司预期第二季每股盈余为0.53-0.55美元,营收32.5-33.5亿美元.公司还预期2012年全年每股盈余为2.30-2.35美元,全年营收为138-141亿美元.
华尔街预期eBay第二季每股盈余为0.55美元,全年则为2.30美元.第二季营收料为33.6亿美元,全年则料为138.5亿美元.
今年稍早时,eBay曾预期第一季每股盈余为0.50-0.51美元,营收在30.5-31.5亿美元之间.公司此前还预期2012年全年每股盈余为2.25-2.30美元,营收137-140亿美元.
"对长期股东来说,公司的表现非常亮丽,"Smead Capital Management的Bill Smead说."他们一直都是给出保守的承诺,但表现突出."
Sebastian表示,eBay可能维持全年预估,因为经济前景仍存在不确定性.(完)
--译文审校 张明钧
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