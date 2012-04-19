《美债周四展望》美国公债价格上扬,市场关注西班牙周四标债状况

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约4月18日电---美国公债价格周三上涨,因对西班牙较长年期公债标售的预期,令作为避险的美债成为一个受欢迎的投资选择.

西班牙昨日进行的12个月和18个月国库券的标售被认为成功,但周四的较长年期公债标售则更具挑战性,届时西班牙将标售两年期和10年期公债.投资者认为周四标售能更好的测试对该国公债的需求.

"对西班牙公债和整体计划的兴致正在消褪.这意味着至少在欧元区局势明朗之前,美国公债等避险资产将再次成为较为核心的投资,"Morgan Keegan固定收益资本市场主管Kevin Giddis说.

指标10年期美国公债价格US10YT=RR升3/32,收益率报1.98%,略低于周二尾盘的1.99%,但仍在1.95-2.05%区间内.过去一周以来,因经济数据好坏不一,加上欧元区局势变化,10年期美债一直在该区间内交投.

30年期美国公债US30YT=RR收益率报3.13%,低于周二尾盘的3.14%.

Thornburg Investments资产组合经理人和执行董事Jason Brady在谈及西班牙此前标售短期国库券时表示,"西班牙标售10年期公债重要得多,因这些年期公债期限长于欧洲央行三年期借贷操作的时限.这个结果更能反映市场状况."Thornburg Investments掌管着730亿美元资产.

Brady说,自从西班牙陷入衰退以来,市场就对西班牙预算的可持续性充满了疑问.

"西班牙失业率很高,年轻人正逐渐失去机会,"他说."西班牙经济成长很难回升,非常难.这会给美国公债带来支撑."

太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯周二对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示,周四即将进行的西班牙公债标售将"取决于西班牙银行业者如何表现",在这样的前提下,他"无法真的信任"西班牙或欧洲的公债标售.[ID:nSB1495188]

葛罗斯亦称,欧洲央行(ECB)已"表现出不愿继续购买主权债,"而且"在一个月到一个半月的时间里的确没有购债了."葛罗斯管理着2,520亿美元的PIMCO总回报基金(Total Return Fund)(PTTRX.O).

葛罗斯称欧洲央行的行为是"紧缩举动",并称,美国联邦储备理事会(美联储,FED)副主席叶伦及纽约联邦储备银行总裁杜德利近来有关量化宽松政策争议特质的言论,表明美国也正在做着"同样的事情."

Stein说,继西班牙公债标售后,接下来的重大事件是世界银行和国际货币基金组织(IMF)在本周末的会议.

"较广泛的风险市场及美国公债市场将留意有关IMF增加整体借贷能力,或有关欧洲'防火墙'更具体内容的宣布,"他说.

周三美国财长盖特纳称,若通过大幅削减开支来应对赤字问题,欧洲旨在重获稳定的努力或受到削弱.[ID:nSB1496978]

西班牙的状况切合盖特纳的讲法,因西班牙在整体失业率在23.6%及青年失业率超过50%之际,该国需降低支出.

Stein说,公债市场的下一个重大事件将是下周4月24-25日美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行的货币政策会议.

投资人将留意美联储主席贝南克在记者会的讲话,寻找是否美联储将延长卖短买长操作(扭转操作,twist operation)的线索.该计划原定将维持至6月.(完)

--编译 梁睿雪/利棣儿;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>