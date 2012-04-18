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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 07:08 BJT

《外汇动态》亚洲开盘:英镑率先领涨,市场关注西班牙标售状况

2250GMT---英镑在亚洲早盘涨势领先,因英国劳动市场数据乐观,且英国央行态度不若预期般温和.

英镑普遍守住海外市场的涨势,兑日圆、澳元及新西兰元均跳升逾1%.英镑兑美元GPD=D3最新报价为1.6020,远离上周触及的1.5911美元.

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