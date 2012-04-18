〔货币市场〕美国利率期约上涨,因对美联储动向看法趋于稳定

路透纽约4月18日电---短天期美国利率期约周三上涨,因市场认为美国联邦储备理事会(FED,美联储)在面临油价及欧债等可能让美国经济偏离航道问题下,将会维持超宽松的货币政策.

此外,多位分析师及交易商表示,美联储仍在透过卖短买长(扭转操作,twist operation)来积极压低抵押贷款利率及其他借款成本.

多数美元银行间放款利率期约<0#ED:><0#FF:>上涨0.5个基点至6.5个基点,成交清淡.尽管今日上涨,这些期约仍处在一个窄幅区间.

"我们目前处于区间波动模式."芝加哥TJM Futures副总裁Alex Manzara表示.

美联储决策官员将于下周二及周三开会,而目前其他主要央行均释出不愿进一步放宽政策的讯号.

英国央行准备在5月结束印钞行动,担心通胀将会高于预期,且准备押注英国经济将持续维持在复苏轨道上.

英国央行4月会记录以及该行副总裁塔克对于通胀的警告,暗示其论调大幅转变,可能引发升息预期.

在这前一天,加拿大央行暗示可能需要开始升息,大出市场意料之外.

分析师表示,英国及加拿大两地央行被解读为立场强硬的讯号,并未改变市场对于美联储自身政策立场的共识,也就是美联储将会维持政策利率于接近零水准,并暂时不扩大买近公债.

"上次会议记录显示,美联储官员对于新一轮买进资产行动兴趣缺缺."研究机构Capital Economics周三在一份研究报告中指出."美联储最好的选择就是退场观望,以了解复苏将走向何方."

尽管本月稍早公布的3月就业数据令人失望,美联储尚未暗示正准备在6月扭转操作结束后进行第三轮大规模购债行动.

"讯息很清楚地显示,扩大量化宽松的可能性很低."TJM的Manzara表示.

联邦基金利率期货显示,交易商预期美联储在2014下半年之前不会调高短期利率.

欧洲美元利率期约暗示交易商预期美国短期利率会缓步走高.

由于低利率预期弥漫,隔拆利率持稳,因在上周美债供给于周一结算、以及个人所得税申报于周二结束后,市场可支用的美元增加.

隔夜附买回USONRP=最新报0.22%,略低于周二的0.23%.

指标伦敦银行间三个月期美元利率USD3MFSR=连续第三日持平于0.46565%.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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