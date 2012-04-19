更正:〔中国央行〕将适时加大逆回购力度及下调存准率等,稳步增加流动性--报载

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
(更正:内文第三段金融机构备付金达"1.8亿元"有误,应为"1.8万亿元")
路透上海4月19日电---中国人民银行相关负责人称,将通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.
中国证券报周四援引上述负责人指出,下一步将灵活调节银行体系流动性.综合考虑外汇占款流入、市场资金需求变动、短期特殊因素平滑等情况.合理采取有针对性的流动性管理操作.
他并表示,3月末,金融机构备付金达1.8万亿元人民币,备付率2.2%,处于高位水平,银行体系流动性保持充裕状态.二季度到期流动性近8,000亿元,流动性供给将继续维持充裕.
该负责人还表示,下一步会继续发挥好有区别存款准备金率的正向激励作用,促进"三农"贷款投放.农村信用社、农村合作银行执行的存款准备金率继续分别比大型商业银行低6个和5.5个百分点.
对于资产规模小、涉农贷款比例高的农村信用社、农村合作银行,设在县域、新增存款主要用于当地贷款的法人金融机构,其存款准备金率再低1个百分点.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 杨淑祯
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