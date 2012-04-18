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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 07:33 BJT

〔美国股市〕ADR下跌,YPF因阿根廷将其国有化计画持续重挫

路透纽约4月18日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周三下跌.阿根廷油企YPF(YPF.N)继续重挫,此前该国决策者已采取将其国有化的第一步行动.

YPF SA (YPF.N)在纽约股价重挫32.7%至13.12美元,触及2003年以来最低水平.

其他的阿根廷ADR方面,Pampa Energia SA(PAM.N)下跌2.5%,报7.31美元.

拉丁美洲ADR周三领跌.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR下滑0.3%,美国股市标准普尔500指数.SPX跌0.4%.

欧洲企业ADR指数.BKEUR下跌0.4%.

亚洲企业ADR指数.BKAS下滑0.02%,拉丁美洲ADR指数.BKLA跌0.6%.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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