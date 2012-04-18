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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 07:33 BJT

〔标题新闻〕新西兰3月经季节调整就业招聘广告较前月降1%,进一步佐证劳动市场疲软--ANZ调查

注:ANZ为澳新银行(澳盛银行)的英文缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8FI03G]

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