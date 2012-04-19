《全球重要经济事件一览表》--4月19日-4月26日

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月19日(四)

华盛顿--20国集团(G20)代表和部长级会议(至4月20日).

墨西哥巴亚尔塔--G20贸易部长会议(至4月20日).

华盛顿--24国政府间集团(G24)第87次部长和地方长官会议.(2030)

华盛顿--欧盟执委会副主席雷恩(Olli Rehn)、波兰央行总裁Marek Belka和加拿大财长费海提参加贝塔斯曼基金会"让经济复元:令就业和经济重新增长"的会议,讨论主题为"给我们一些信用额度:激活经济增长".(1830)

华盛顿--IMF总裁拉加德召开记者会.(1245)

华盛顿--世界银行行长佐利克召开记者会.(1345)

墨西哥巴亚尔塔--20国集团(G20)及商界20国集团(B20)反腐败会议(最后一天).

英国爱丁堡--英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在爱丁堡大学发表演讲,题为"如何在不用纳税人负担的情况下化解债务危机,或者更进一步,彻底避免危机的发生?"(1700).

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在挪威金融市场协会(ACI Norge)发表演讲(1600).

华盛顿--欧洲央行执委亚斯穆森在"让经济复元:令就业和经济重新增长"的会议上,参加主题为"给我们一些信用额度:激活经济增长"的小组讨论(1830).

华盛顿--瑞典央行总裁英韦斯和副总裁Barbro Wickman-Parak参加国际货币基金组织(IMF)和世界银行2012年春季会议.

4月20日(五)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行2012年春季会议(至4月22日).

华盛顿--G20财长和央行总裁会议(至4月22日)

华盛顿--IMF总裁拉加德就世界经济发表讲话(1230).

华盛顿--在2012年IMF和世界银行春季会议上,美国财政部长盖特纳主持转轨中的阿拉伯国家区域伙伴关系部长级会议(1800).

斯德哥尔摩--瑞典央行举行一般委员会会议.

多哈--2012年世界投资论坛(至4月23日).

都柏林--爱尔兰央行副总裁Stefan Gerlach发表题为"楼市与金融稳定"的演讲(1600).

墨西哥巴亚尔塔--20国集团(G20)贸易部长会议(最后一天).

华盛顿--G20代表和部长级会议(最后一天).

华盛顿--IMF中东与中亚部门主管Masood Ahmed就IMF中东与中亚地区经济展望举行新闻简布会(1300).

华盛顿--IMF亚太部门主管Anoop Singh就IMF亚太经济展望举行新闻简布会(1415).

华盛顿--IMF西半球部门主管Nicolas Eyzaguirre就IMF拉美与加勒比地区的经济展望与挑战举行新闻简布会.(1500)

华盛顿--欧洲央行执委亚斯穆森参加国际战略研究中心(Center for Strategic and International Studies)的研讨会(2245).

4月21日(六)

华盛顿--IMF总裁拉加德主持新闻发布会(1730).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行2012年春季会议(第二日).

华盛顿--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)和德国央行总裁魏德曼举行记者会(1130)

4月22日(日)

华盛顿--24国政府间集团(G24)/金融包容性联盟(AFI)决策者举行金融包容性的圆桌会议(1700).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行2012年春季会议(最后一日).

华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁会议.

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在非洲顾问小组(ACG)会议后举行新闻简会.

4月23日(一)

苏黎世--瑞士央行发表2012年3月统计公报和银行业统计月报.

布鲁塞尔--匈牙利总理Victor Orban出席有关匈牙利和欧盟经济复苏的政策简会(1230).

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在挪威工艺学院协会(Norwegian Polytechnic Society)发表讲话.

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔在BBA流动性年会中发表演说.(0900)

纽约--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼发表题为"货币问题-欧洲的视角"的演讲(2000).

4月24日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行利率会议(第一天)

日内瓦--世界贸易组织 (WTO)争端解决机构(DSB)会议.

马德里--西班牙央行副总Francisco Javier Ariztegui就金融业及新监管规定发表演说.

4月25日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定,发表政策声明(1630).随后美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克主持媒体简会(1815).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)/经济合作暨发展组织(OECD)/世界银行债券论坛(至4月26日).

哥本哈根--欧盟预算小组会议(至4月27日).

柏林--德国政府发表经济预测.

东京--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚在读卖新闻国际经济协会(Yomiuri International Economic Society)发表演讲,题为日本可持续增长面临的挑战(0300).

伦敦--清洁能源部长级会议(至4月27日).

奥斯陆--挪威央行发表银行放贷调查报告(0800).

塔林--爱沙尼亚举行有关经济政策声明的新闻发布会.

惠灵顿--新西兰央行宣布官方政策利率(OCR)(2100)

4月26日(四)

旧金山--美国财政部长盖特纳在2012美中战略及经济对话举行前,针对美国及全球经济发表演讲.(2000)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

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