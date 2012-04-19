更正:《综述》中国库存水准创纪录,使第二季铜价前景蒙上阴影

(更正:因译文有误,内文第二段改为"包括上海期货交易所监看的仓库、保税仓库以及生产商持有的库存在内,中国铜库存远超过100万吨",非"计入保税仓库和生产商持有的库存,上海期货交易所监看的仓库铜库存远超过100万吨")

* 中国需求并非好的惊人--生产商

* 电解铜销售艰困,精铜销售良好

* 中国进口和价格将在2012年下半年弹升

路透圣地亚哥4月18日电---产业人士周三在CRU世界铜会议期间表示,中国仓储和整个铜生产链均握有大量铜库存,可能会在今年第二季推低铜价,预计要到2012年下半年价格才会复苏.

交易商和生产商表示,包括上海期货交易所(SHFE)监看的仓库、保税仓库以及生产商持有的库存在内,中国铜库存远超过100万吨,达到纪录高点,要几个月的时间才能消耗这些库存.

他们表示,铜交易商担忧,亚洲高库存和中国实质需求看来较去年疲弱,会在短期内削弱铜价.

"短期内价格可能下滑,直到中国库存有所减少,而我们应会在夏季之后见到回升,"欧洲一交易商称."尽管略为放缓,中国的成长仍旧强劲,铜需求应会在今年稍后回升."

中国是全球最大的铜进口国,消耗全球产出的约40%.

由于对国内库存量高和中国及全球经济成长放缓感到担忧,中国许多终端用户正在削减订单,押注价格会进一步下滑.

例如,美国银行金属策略师Michael Widmer就警告称,伦敦金属交易所(LME)铜价今年第二季某时点可能跌至低见每吨7,500美元,周三期铜CMCU3价格报约8,100美元.

"我们已见到下滑情况,现在很难预期上涨,"Widmer说."即使中国基本需求强劲,且上海期交所价格上扬,还是要考量到有100万吨的库存.要先见到上海期交所价格上扬且中国库存下滑,中国才会再开始进口.我想第二季会很具挑战性."

麦格理金属分析师Bonni Liu表示,中国铜进口将在第二季减少,而过度的库存也将清除.

"然而,到年中时,中国会重返市场买进更多的原料,"她说."进口将在今年下半年增加."

市场人士也认同,一旦高库存回到较为正常的水准,中国铜需求和进口将在今年下半年回温.

他们指出,尽管中国成长放缓1-2个百分点,但铜需求仍旧畅旺,且采矿成本上扬将会支撑价格.(完)