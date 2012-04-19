〔台湾房地产〕央行总裁提醒房价蠢动,恐带动民生物价上扬--报载

路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透台北4月19日电---房价因通膨预期蠢蠢欲动,台湾主要媒体周四报导,央行总裁彭淮南于昨日出席行政院稳定物价小组会议时强调,房价涨跌对整体民生物价有相当大影响作用,宜注意监控.
工商时报也引述政务委员管中闵说法称,台湾物价推波助澜的元凶就是不动产价格,目前大宗资材价格尚称平稳,但开发商却以油电双涨增加成本为由,打算调涨房价一至三成,相当不合理.
报导指出,彭淮南在会中询问能否在稳定物价小组中处理房价问题,但经建会称稳定小组多处理民生物价,恐怕不妥适.彭淮南建议,经建会有一个健全房市方案,应可进行检讨.
为了降低房地产炒作气氛,央行于2010年开始针对大台北地区房价火热的地区祭出选择性信用管制措施,包括非自用住宅贷款成数降低、利率提高等.金管会则是由监理面要求银行谨慎分类不动款放款,并提足资本.金管管会也开始对银行进行专案金融检查.[ID:nST0371934](完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。