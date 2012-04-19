《台湾报摘》--经济日报4月19日

* 头版头条:

--行政院展开抗通膨大作战,监控房价成为新重点.中央银行总裁彭淮南昨日以房价涨跌牵动民生物价为由,主张将房价涨跌纳入物价监控项目.据了解,央行也持续要求金融机构定期填送"房贷双周报",严控对房地产的授信情况.

* 其他:

--财金部会高层昨日首度召开具两岸特色金融业务推动小组会议,敲定将协助陆资持股逾30%、但以台资为主的海外企业来台第一上市、放宽投信基金投资大陆有价证券,开放台资企业赴香港发人民币债券等计画.

--台湾银行原预期上海分行可在3月底或4月中旬开幕,也已新租办公室,不料上海银监局在3月初要台银先把设立分行的申请书拿回去,并强调不是要台银撤回申请,而是怕台银等太久.熟知两岸金融交流的人士认为,大陆方面的动作应与台湾政府尚未同意中国银行(3988.HK)(601988.SS)及交通银行(601328.SS)(3328.HK)在台设立分行有关.

--大众银行2847.TW合并案将进入最后回合,据透露,凯雷(Carlyle)[CYL.UL]集团与大众银本地大股东完成意见整合,近日正式送出合并条件给元大金(2885.TW)与富邦金(2881.TW),两大金控可同步对大众银行实地查核,再出价竞争,若一切顺利,大众银花落谁家,最快下月揭晓.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.