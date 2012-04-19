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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 08:22 BJT

〔韩国股市〕盘初持稳,金融股引领稍早跌势

路透首尔4月19日电---韩国股市周四盘初持平,在静待西班牙关键的标债结果出炉前,投资人动作不大. 金融股引领稍早跌势.韩亚金融集团(086790.KS)及友利金融控股053000.KS双双挫跌1.2%. 0008GMT时,综合股价指数.KS11涨0.02%至2,004.94点.(完) --编译 龚芳;审校 王兴亚 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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