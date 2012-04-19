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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 08:23 BJT

〔日本股市〕盘初下跌,西班牙标债前投资人保持审慎

路透4月19日电---日本股市日经指数周四盘初下跌,回吐部分上日大幅涨势,因美国股市表现疲软,且在西班牙公债标售前夕,投资人态度审慎.

日经指数.N225跌0.9%至9,576.61点,东证股价指数.TOPX跌0.7%至813.7点.(完)

--编译 王冠中;审校 龚芳

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