〔日本股市〕盘初下跌,西班牙标债前投资人保持审慎

路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透4月19日电---日本股市日经指数周四盘初下跌,回吐部分上日大幅涨势,因美国股市表现疲软,且在西班牙公债标售前夕,投资人态度审慎.
日经指数.N225跌0.9%至9,576.61点,东证股价指数.TOPX跌0.7%至813.7点.(完)
--编译 王冠中;审校 龚芳
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路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。