《台湾报摘》--工商时报4月19日

路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 头版头条:
--金管会主委陈裕璋昨日确定"具两岸特色金融业务"发展计画及推动作业要点,规划以两年时间,逐步开放台湾金融机构发展人民币商品及业务,建构两岸三地金融网,让金融机构扩大经营面、增加商机;让企业有更多元的融资管道,并让民众有更多理财选择.
* 其他:
--油电双涨推升物价恐飞涨,成为朝野立委质询重点.经济部长施颜祥昨日在立法院表示,行政院要把全年物价涨幅控制在2%,"如果没有作到,我就下台".经济部将密集了解市场价格变动,如果有价格异常波动,会与业者好好沟通.
--合库金控(5880.TW)将登陆设租赁公司,合库金控董事长刘灯城表示,合库金控正积极评估登陆设立租赁公司,将直接由合库金控旗下合库资产管理公司转投资,地点除江苏省包括昆山等其他台商聚集城市之深圳、天津、上海也位列锁定目标;另将展开台湾分行整并计画,目标是将分行数自现行300缩减至250家,国银目前最适合的分行家数约200家.
--动态随机存取记忆体(DRAM)厂南科(2408.TW)、华亚科3474.TW昨日公布首季财报,亏损呈现收敛,高层双双释出景气落底讯号,预估首季营运就是全年谷底,第二季开始南科、华亚科已经产能全开,伺服器、Mobile DRAM将担纲转型主力,随着戴尔(Dell Inc.)DELL.O、惠普(HPQ.N)重新拉货备料,这一季DRAM价格看涨.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 董永年/林高丽
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
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