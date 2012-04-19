修正:〔东京汇市〕中国拟增加流动性报导激励澳元,市场关注西班牙发债

(更正:补充第三个要点为"英镑及瑞典克郎受央行态度支撑走坚")

* 媒体报导中国人行将适时增加流动性

* 澳元因该报导触及盘中高点

* 英镑及瑞典克郎受央行态度支撑走坚

路透悉尼4月19日电---商品货币周四走势获得提振,因市场憧憬中国很快将放宽政策,另外,欧元料将受到压抑,因西班牙周四将标售公债.

亚洲盘初交投迟滞,但中国国营媒体的一项报导却令其为之一振.报导原先引发市场期望中国即将下调存准率.但新华报导仅称,中国人民银行将"适时"增加流动性供应.[ID:nST0514481]