〔企业结盟〕艾克森美孚及Rosnft携手投资5,000亿美元的海上原油事业

路透莫斯科4月18日电---美国石油业巨擘艾克森美孚(XOM.N)及俄罗斯Rosneft ROSN.M周三提出一项海上原油开发合作计画,投资额可能超过5,000亿美元,意在开发俄罗斯在北极圈及黑海的庞大能源储备.

这起交易是全球最大上市石油公司与全球最大产油国近一年来多次谈判的成果,尽管华盛顿和莫斯科早在冷战以来就互不信任,且其他西方企业最近在俄罗斯面临诸多困难.

"多位专家表示,就这个计画的志向来看更胜于将人类送入外太空或登陆月球."此一结盟关系的主要推手俄罗斯副总理谢琴在纽约召开的分析师会议上表示.

根据这份周一于莫斯科签署的协议,艾克森美孚及俄罗斯国营的Rosneft将会寻求开采北极圈的三大油田,估计可开采的油气藏相当于850亿桶原油.

Rosneft在该会议的视讯简报中指出,俄罗斯北海岸中部的喀拉海(Kara Sea)项目的最终投资决定料在2016-17年间达成;这次会议是由艾克森美孚执行长Rex Tillerson及Rosneft总裁Eduard Khudainatov共同主持.

简报中指出,在对黑海Tuapse区块的20个"有希望的结构"进行三维地震勘探后,发现可以开采的油当量达90亿桶.(完)