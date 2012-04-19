〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透台北4月19日电---台湾央行周四表示,开放三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为470.5亿台币.
央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上日共发行2,784亿台币存单.
拆款中心数据PIBC显示,周三当日超额准备为负40亿台币;累计超额准备为负1,707亿台币,加计前期1%的超额准备为负799亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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