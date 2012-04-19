〔路透调查〕英国央行料将停止量化宽松,提早升息的可能性增加

* 分析师认为英国央行将停止量化宽松计画

* 2013年底之前升息的可能性增加

* 英国成长虽缓但稳定,料能避免衰退

路透伦敦4月18日电---路透调查周三显示,受访者认为英国央行的资产购买计画可能接近尾声,提早升息的可能性增加,因英国通胀率持续高于目标水准.

路透调查访问了47位分析师,本次访问之前,英国央行的4月会议纪录打压外界对于更多刺激政策的希望,且英国央行副总裁塔克的言论显示通胀担忧增强.

"委员会中的于量化宽松意愿减弱,"Investec首席分析师Philip Shaw说,他指的是央行的资产购买量化宽松计画.

目前仅有少数分析师认为央行将推出新一轮的资产购买计画.有更多分析师--虽然人数不多--再次重申其长期看法,认为利率将在记录低点停留数年.

分析师普遍认为,央行指标利率料将维持在0.5%不变直到明年底.但现在有少部分人认为央行会在明年底以前升息--只要成长前景持续改善的话,而且持此观点的人在增加.

两周前的路透调查中,约有40%的受访者认为指标利率在明年结束前会上升.最新调查中这项百分比攀升逼近50%.与此同时,英镑在外汇市场大涨.

46位受访者中仅有8位仍然认为央行会在5月扩大资产购买计画.

调查显示,英国经济料能躲过衰退.通胀率在明年初以前不会回落至目标水准.(完)