〔韩国经济〕央行总裁金仲秀:准备好迎接未来几年成长放缓(更新版)

(新增细节)

记者 Jonathan Spicer 编译 王冠中

路透纽约4月18日电---韩国央行总裁金仲秀周三表示,韩国必须准备好迎接未来几年经济成长放缓,同时因应"国内外经济不确定性升高"的问题.

金仲秀亦称,即便今年韩国经济一如预期增长3.5%,韩国可能出现正的产出缺口,而这可能会导致通货膨胀.

金仲秀在为亚洲学会准备的演说中表示,韩国经济"料持续强健增长,但预计中长期增长速度会放缓,为这情况预作准备非常重要."

产出缺口是经济实际产出和全部产能间的差距.金仲秀指出,正的产出缺口意味着"存在一些来自内部的通胀压力."

韩国央行上周宣布连续第10个月维持利率不变.周一时,央行下修今年成长率预估,由3.7%降至3.5%,指出因全球景气下滑且国内需求疲软.

但被问及升息议题时,金仲秀仅表示,是否升息取决于三项因素,即稳定的金融市场、公众对利率的预期、以及经济成长是否维持在趋势上.

许多分析师现在预期韩国央行将在2012年内维持利率不变.央行曾在2010年7月至2011年6月间升息125个基点.

金仲秀周三表示,韩国出口动能现在预期会在今年下半年接近金融危机前水准.

"然而,在一段时间内,下行风险预计仍将偏高,受到油价带动的通胀压力,以及欧元区债务危机扩散的可能性等外部风险因素影响,"他说.

"要提振未来成长潜能,关键在于由投入拉动型的成长转向生产拉动型的成长."

金仲秀本周稍早表示,油价是韩国经济最大的风险.伦敦布兰特原油价格近来盘旋在每桶118美元附近.(完)