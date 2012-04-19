〔台湾股市〕盘初下跌,受宏达电和台积电颓势拖累

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透台北4月19日电---台湾股市周四以平盘开出,随后下跌,尾随其他亚洲股市颓势,此前美国股市因企业获利疑虑而下跌,且市场对欧元区债务危机的疑虑再起.宏达电(2498.TW)股价挫跌4%.
台积电(2330.TW)跌0.59%.该公司表示,将把资本支出提高至超过去年的73亿美元,再创新高纪录.[ID:nST0514189]
0104GMT,加权股价指数.TWII跌0.57%至7,561.92点.上日收高0.25%.
汽车类指数.TAUI跌幅居前,下滑1.79%.电子类指数.TELI跌0.95%,金融保险类指数.TFNI跌0.46%.
台币兑美元TWD=TP升0.034台币至29.512台币.
台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股卖超15.25亿台币,已连续三日卖超,累计卖超金额为96.46亿.[ID:nST0514161](完)
--编译 王冠中;审校 龚芳
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路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。