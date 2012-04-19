〔台湾股市〕盘初下跌,受宏达电和台积电颓势拖累

路透台北4月19日电---台湾股市周四以平盘开出,随后下跌,尾随其他亚洲股市颓势,此前美国股市因企业获利疑虑而下跌,且市场对欧元区债务危机的疑虑再起.宏达电(2498.TW)股价挫跌4%.

台积电(2330.TW)跌0.59%.该公司表示,将把资本支出提高至超过去年的73亿美元,再创新高纪录.[ID:nST0514189]

0104GMT,加权股价指数.TWII跌0.57%至7,561.92点.上日收高0.25%.

汽车类指数.TAUI跌幅居前,下滑1.79%.电子类指数.TELI跌0.95%,金融保险类指数.TFNI跌0.46%.

台币兑美元TWD=TP升0.034台币至29.512台币.

台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股卖超15.25亿台币,已连续三日卖超,累计卖超金额为96.46亿.[ID:nST0514161](完)

--编译 王冠中;审校 龚芳

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