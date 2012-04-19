〔全球贵金属〕4月18日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓仍维持不变

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透4月19日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周三的黄金持仓量持平上日水准,最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)的白银持仓量同期亦维持不变.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 41,351,565.8 4月18日 41,351,565.8 4月17日 0.0 0.00%
iShares 309,826,852.9 4月18日 309,826,852.9 4月17日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 龚芳;审校 徐文焰
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路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。