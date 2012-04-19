〔节选〕开发金控凭什么强攻大陆？--台湾天下杂志

(本文由台湾《天下杂志》提供,节选自4月18日该期的「财金观测站」)

撰文／林昭仪

大陆规模七千亿人民币的租赁市场，成长空间还很大，台资银行垂涎以待。晚起跑的开发金有什么优势？

在市场如此竞争的情况之下，大华证券必须透过购并才能有发展，而且如果现在不做，只怕未来价值下滑的时候更难做。」开发金总经理杨文钧在香港赶赴会晤凯基证券外资投资人的空档，接受《天下》越洋电话专访，解释购并凯基证券的战略思惟。

杨文钧指出，中华开发不论是在直接投资、企金融资，甚或是刚要在大陆起步的租赁事业，都有相当强劲的竞争优势，唯独证券事业群，是难以靠自己力量做大、做强的。

「大华规模太小，很难推动在中国和亚太的扩展策略，」杨文钧说，如能成功购并凯基，取得一Ｏ％的市占率；且净值合并后将增至新台币六五Ｏ亿元，有利开发金在香港和新加坡进行券商的购并。

为何是香港或新加坡？杨文钧表示，是因为这两地是亚洲最重要的金融中心，而购并亚洲券商的行动，将由大华与凯基合并后的公司出面进行。

台湾金融业者竞相到对岸设点开设商银分行，争取较大的利差与寿险市场，拓展空间。

旗下没有商业银行、保险，也没有信用卡等任何个金或消费金融，在考量自己的强项与目前的限制后，选择「走自己的路」，主打企金、租赁加上股权基金管理顾问等业务。

其中股权基金管理部份，开发金将透过各种不同的资金管理公司，投入二Ｏ到三Ｏ％的资金比例设立顾问公司，迄今已在北京、上海及福建三地，和战略合作伙伴签订意向书。

「这样的好处，是透过我们对台湾五十年来产业发展与升级的了解，可以在募资时得到大陆投资伙伴对我们的信任，获得稳定的管理费用收入，」开发金企金事业群执行长王幼章说。

由于管理创投或私募基金，资金池和投资部位都能扩大，除了管理费外，还能对自己出资的投资部位进行获利了结，这样的投资报酬率会比以自有资金直接投资更好。

此外，开发金在大陆的第一家租赁公司将于四月二十五日在昆山开幕，未来五年计划扩张到至少十五家。

王幼章指出，没有个金、消金，对开发金可能反而是好事，因为外资银行在十年前早已占好山头；大陆当地银行的竞争力更已不可同日而语；台湾的商银进入大陆市场时机已经太晚。

**获利重要,但持续更重要**

王幼章说，即便有业者说，设点第一年就获利，但第一年获利，不代表长期可以达到具经济规模的获利，重点是，能不能持续达到复合式的大幅度成长？

而去年规模七千亿人民币的大陆租赁市场，渗透率仅二％（即去年筹资企业中，仅二％透过租赁取得资金），一夜之间成为众家银行都想经营的业务。台湾最早到大陆从事租赁业务的中租控股资深副总廖英智则曾估算，大陆租赁市场至少还有五倍以上的成长空间。

王幼章强调，开发金在大陆租赁市场的目标客户是广大的中小企业，台商只是一部份，而且经营方式也和其他台资银行很不同。开发金有三大策略，首先，是先挑选出未来大陆最有前景的六大制造业里的龙头业者，判断进口融资需求、与这些厂商建立合作关系，提供融资租赁。

第二，就是在全中国十五、 十六个城市，发展以资产担保为主的中小企业租赁业务。

第三，就是台商服务平台。信用评等较弱的台商，可循前两个管道进行服务，但租赁以人民币放款做敲门砖、把台湾银行端的国际金融业务（OBU）的贸易融资与外汇指定银行（DBU）的存款业务结合起来，进行交叉行销。

王幼章表示，中长期而言，开发金还是会继续争取在大陆经营工业银行。

「这种可以结合股权和债权混合经营的工业银行在台湾产业发展与升级的过程当中，扮演了重要的角色，也是大陆现在非常需要，但比较缺乏的。」

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