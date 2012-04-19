《热点透视》全球财政稳定在利率刀刃下摇摇欲坠

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson; 编译 戴素萍

路透纽约4月18日电---全球财政稳定在利率刀刃下摇摇欲坠.国际货币基金组织(IMF)周二公布的最新年度财政监测报告清楚地呼应了这个讯息.即使借款成本只是小幅调升,都将导致美国、英国和法国等国的债务水平无法在2017年前恢复稳定.而日本和西班牙债务无论如何也稳定不了.但是,IMF自身关于撙节举措和低利率的立场,却释出不同的且错误的讯息.

根据IMF的报告,到2013年,发达国家的公债将再增加5个百分点.与此同时,在不计利息支出影响的情况下,这些国家中约有80%将继续出现基本预算赤字.然而,关于2015年实现财政稳定的预期,则取决于利率与经济增速之差是否维持在非常有利的水平.若这个差距哪怕只是小幅扩大,不论是因加息还是因经济衰退所致,某些国家的债务甚至两年后都无法达到稳定状况.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)的超低利率料再维持数年.但如果某些历史模式持续,那么通胀上升可能会阻碍该政策,迫使利率和经济成长背离乐见的走向,且造成债务水准持续升高.从欧洲过去几年所发生的事来看,不难想像投资者会丧失信心,导致政府几乎不能为赤字融资.法国可能出现反撙节的政府,以及IMF预测日本明年债务与国内生产总值(GDP)之比将达241%,看来都有可能会成为上述假设情景的引爆点.

IMF向来对各国政府赤字采取强硬立场,举例来说,在1990年代迫使亚洲国家大幅通货紧缩.现在的态度要宽松一些,其表示,"有财政空间的国家,近期调整计画的步调应该以不对经济活动和就业造成过度压力为准."这听起来或许还不错,但"财政空间"可能很快就被压缩.债务危机的下档风险远大过于延宕撙节举措所带来的任何好处.(完)