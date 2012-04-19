〔日本央行〕总裁白川方明称将坚决延续强力货币宽松措施

路透纽约4月18日电---日本央行总裁白川方明周三表示:

* 我们的确决意继续提出强力货币宽松措施

* 如欧洲所见,央行流动性可以扮演重要角色,但只能够争取一些时间

* 若央行踰越份际介入财政政策,最终恐将损及其独立性

* 若央行不能成功执行政策,公众对各机构的信心将受创

* 若央行要达成物价稳定,公共财政的可持续性是一要件

* 各主要央行当前所采行的非传统政策,将在这些政策的必要性不存在时受到真正的考验

* 在全球经济能够有进一步发展之前,仍有许多挑战横阻于前