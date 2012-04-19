〔日本央行〕总裁白川方明称将坚决延续强力货币宽松措施

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透纽约4月18日电---日本央行总裁白川方明周三表示:
* 我们的确决意继续提出强力货币宽松措施
* 如欧洲所见,央行流动性可以扮演重要角色,但只能够争取一些时间
* 若央行踰越份际介入财政政策,最终恐将损及其独立性
* 若央行不能成功执行政策,公众对各机构的信心将受创
* 若央行要达成物价稳定,公共财政的可持续性是一要件
* 各主要央行当前所采行的非传统政策,将在这些政策的必要性不存在时受到真正的考验
* 在全球经济能够有进一步发展之前,仍有许多挑战横阻于前
* 货币政策不仅要考量通胀,也要考量财政失衡 (完)
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。