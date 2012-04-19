〔两岸金融〕台湾拟开放人民币连结商品,期许未来两年有具体成果

路透台北4月19日电--台湾"两岸特色金融业务"初步发展计画出炉.金管会官员周四称,由于是强调两岸,所以不管是资本市场或是银行都以人民币连结商品开放为主,该计画以两年期间有具体成果做为目标.

首次"具两岸特色金融业务"推动小组会议,由金管会各局、央行、陆委会等官员共同参与.金管会官员指出,将尽快于下周送交行政院核定,最后以行政院核定版本为主,至于细节则不愿多做表示.

台湾工商时报周三报导表示,两岸特色金融主要面向有四,包括外汇、银行、资本市场、保险,优先可行业务则有提高投信基金投资大陆上限、开放复委托投资大陆证券、开放银行国际金融业务分行(OBU)以信托方式协助客户投资大陆有价证券、扩大两岸金融机构互设据点、扩大业务等.

该报导并指出,中央银行承诺尽速推动两岸货币清算协定,在协定签署后,人民币即可准用外汇管理条例,在银行开设人民币帐户,同时可透过银行信托业务,将钱转往银行的大陆分行,投资大陆有价证券.

台湾经济日报也报导该会议敲定将协助陆资持股逾30%、但以台资为主的海外企业来台第一上市、放宽投信基金投资大陆有价证券,开放台资企业赴香港发人民币债券等计画.(完)