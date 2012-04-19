〔EIA库存周报〕上周原油库存连续第四周上升,油品库存大减

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
* 受西海岸带动,原油库存增加
* 馏分油库存为2008年11月以来最低
* 汽油库存连续第九周下降
* 库欣库存增加近60万桶
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
04/13/12 较上周 较上年 04/13/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 369.3 3.4 13.2 369.0 3.9 12.1
馏分油 132.3 -2.4 -14.5 129.0 -2.9 -19.4
汽油 220.4 -2.6 7.7 214.0 -3.7 5.9
取暖油 28.2 -0.9 -5.7 27.8 -0.9 -5.7
新配方(RFG)汽油 0.5 0.0 0.0 0.5 -0.1 -0.4
煤油型航空燃料 39.9 -0.6 -0.8 39.2 -0.1 -2.0
原油日加工量 14.0 -0.3 0.2 14.5 0.1 0.4
炼厂产能利用率(%)82.3 +0.1 +1.0 84.6 +0.8 +2.1
油品供应
(四周移动平均) -----------------18.6 +0.3 -0.5
路透4月18日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存连续第四周增长,受西海岸库存增加带动,而油品库存大幅下降.
4月13日止当周美国国内原油库存增加386万桶,四周库存累计增幅接近2,280万桶,增幅为2009年2月以来最大.路透调查的分析师平均预期上周库存增长140万桶.
过去一个月原油库存的主要增幅集中在墨西哥湾沿岸,因为原油进口在德州大雾造成延误之后反弹.不过上周的库存增加集中在西海岸,该地区库存上升338万桶,而墨西哥湾沿岸库存增长88.5万桶.
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货合约交割地--库欣的原油库存上升59.2万桶,至4,118万桶,为2011年5月以来最高水平.
汽油库存下降367万桶,至2.1397亿桶,为连续第九周下降.
包括柴油和取暖油的馏分油库存减少291万桶,至1.2898亿桶,降幅远超过分析师预估的减少20万桶.
炼厂产能利用率上升0.8个百分点至84.6%,分析师预估为上升0.7个百分点.
NYMEX 5月原油期货CLc1收低1.53美元或1.47%,结算价报每桶102.67美元.(完)
--编译 吴云凌;审校 龚芳
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