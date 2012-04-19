〔EIA库存周报〕上周原油库存连续第四周上升,油品库存大减

* 受西海岸带动,原油库存增加

* 馏分油库存为2008年11月以来最低

* 汽油库存连续第九周下降

* 库欣库存增加近60万桶

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

04/13/12 较上周 较上年 04/13/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 369.3 3.4 13.2 369.0 3.9 12.1

馏分油 132.3 -2.4 -14.5 129.0 -2.9 -19.4

汽油 220.4 -2.6 7.7 214.0 -3.7 5.9

取暖油 28.2 -0.9 -5.7 27.8 -0.9 -5.7

新配方(RFG)汽油 0.5 0.0 0.0 0.5 -0.1 -0.4

煤油型航空燃料 39.9 -0.6 -0.8 39.2 -0.1 -2.0

原油日加工量 14.0 -0.3 0.2 14.5 0.1 0.4

炼厂产能利用率(%)82.3 +0.1 +1.0 84.6 +0.8 +2.1

油品供应

(四周移动平均) -----------------18.6 +0.3 -0.5

路透4月18日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存连续第四周增长,受西海岸库存增加带动,而油品库存大幅下降.

4月13日止当周美国国内原油库存增加386万桶,四周库存累计增幅接近2,280万桶,增幅为2009年2月以来最大.路透调查的分析师平均预期上周库存增长140万桶.

过去一个月原油库存的主要增幅集中在墨西哥湾沿岸,因为原油进口在德州大雾造成延误之后反弹.不过上周的库存增加集中在西海岸,该地区库存上升338万桶,而墨西哥湾沿岸库存增长88.5万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货合约交割地--库欣的原油库存上升59.2万桶,至4,118万桶,为2011年5月以来最高水平.

汽油库存下降367万桶,至2.1397亿桶,为连续第九周下降.

包括柴油和取暖油的馏分油库存减少291万桶,至1.2898亿桶,降幅远超过分析师预估的减少20万桶.

炼厂产能利用率上升0.8个百分点至84.6%,分析师预估为上升0.7个百分点.

NYMEX 5月原油期货CLc1收低1.53美元或1.47%,结算价报每桶102.67美元.(完)