〔美股业绩〕贝莱德第一季获利持稳,因iShares吸引资金流入

路透4月18日电---全球最大资产管理公司--贝莱德(BLK.N)表示,第一季获利持稳,受其备受青睐的iShares上市交易基金业务有大量资金流入所提振.

但尽管第一季有资金流入且股市走多头,贝莱德的营收却减少3,300万美元,或1%,降至22亿美元.投资人持续青睐该公司指数型基金,而非积极管理型基金,后者通常会有较高的费用收入,不过却不必然会有较高的获利利润.

该公司执行长Laurence Fink严加控制支出.即使贝莱德在全球推出打着"投资新世界"标语的广告,Fink还是把营运支出砍了5,000万美元或3%,降至14亿美元,主因其减少办公室租用、资金及薪资成本.

该公司第一季净收入增至5.72亿美元,每股盈余为3.14美元,上年同期为5.68亿美元,每股盈余2.89美元.

贝莱德所管理的资产规模达3.68兆(万亿)美元,较上季成长5%,较上年同期则增加1%.(完)