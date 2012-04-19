澳洲经济指标总览--4月19日

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第四季 +2.5% 持平 4月20日
出口物价(较前季) -1.5% +4.0%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第四季 持平 +0.2% 4月24日
(较上年同期) +3.1% +3.3%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.4%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.4%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 2月 +0.2% +0.3% 5月7日
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 2月 逆差4.8 逆差9.71 5月8日
出口(较前月) -2% -8.9%
进口(较前月) -4% -0.9%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 3月 +44 -15.4 5月10日
--全职 +15.8 持平
--兼职 +28.2 -15.4
失业率 5.2% 5.2%
就业参与率 65.4% 65.2%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第四季 赤字8.374 赤字5.824
商品与服务贸易收支 顺差3.589 顺差6.133
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第四季 +0.4% +0.8% 6月6日
(较上年同期) +2.3% -- (完)
--编译 洪曦;审校 龚芳
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