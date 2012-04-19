《外汇动态》美元兑韩元突破一目均衡云区顶部,关注1,142.4

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
0211GMT--美元兑韩元KRW=KFTC升破日线图一目均衡云区顶部,因投资人在西班牙于今日稍晚标债前态度谨慎.交易员称,目前韩国进口商的动作比出口商积极.
美元兑韩元上涨0.3%至1,141.0,高于位于约1,139.0的云区顶部."需求相当强,如无干预,料可保持强劲,"首尔一家外资银行的资深交易员说.
美元兑韩元可望续涨,可能升向从12月19日高点1,185.0拉出的下行趋势线,该趋势线目前在1,142.4.一旦突破则可能升向前次高点1,144.9,以及12-3月跌势的50%费波纳奇回档位1,148.4.
不过交易商表示,美元兑韩元上档料将受限,因外汇当局可能在汇价高于1,140时出手,且估计出口商料将因结算需求卖出美元.(完)
--编译 李婷仪;审校 隋芬
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