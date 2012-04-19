《外汇动态》美元兑韩元突破一目均衡云区顶部,关注1,142.4

0211GMT--美元兑韩元KRW=KFTC升破日线图一目均衡云区顶部,因投资人在西班牙于今日稍晚标债前态度谨慎.交易员称,目前韩国进口商的动作比出口商积极.

美元兑韩元上涨0.3%至1,141.0,高于位于约1,139.0的云区顶部."需求相当强,如无干预,料可保持强劲,"首尔一家外资银行的资深交易员说.

美元兑韩元可望续涨,可能升向从12月19日高点1,185.0拉出的下行趋势线,该趋势线目前在1,142.4.一旦突破则可能升向前次高点1,144.9,以及12-3月跌势的50%费波纳奇回档位1,148.4.

不过交易商表示,美元兑韩元上档料将受限,因外汇当局可能在汇价高于1,140时出手,且估计出口商料将因结算需求卖出美元.(完)

--编译 李婷仪;审校 隋芬

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]