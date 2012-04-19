〔台湾债市〕RP利率持稳,新基金进场且市场资金供需大致持平

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透台北4月19日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四不变.今日投信和寿险资金供应大致平顺,另有投信募集的新基金挹注,整体市况尚可持稳.
资金调度人士表示,近期银行收受定存态度积极,促部分投信及一般企业将资金转作定存,以求取更高收益率,令附买回资金水位下降,明日国库券交割恐加深各家分配不均情形;不过,寿险和银行仍有闲余资金,RP利率应不致受到波及.
央行今日再调升委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.477%.交易商表示,尽管RP利率对市况反应较为迟钝,但若按目前调升速度,预料月底隔拆便会突破0.5%,一旦拆款高位随之上扬,并与月底例行性资金需求且债券交割等因素夹击下,届时RP利率恐有上升压力.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.
明日有财101-1期91天期国库券发行,金额为300亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
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