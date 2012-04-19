〔日本股市〕日经指数早盘下跌,但日圆贬值提供支撑力道

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透东京4月19日电---日本股市周四早盘收跌,回吐上交易日部分升幅,尾随美股疲弱表现,但日圆贬值协助缓解西班牙标债前的不安气氛.
日经指数.N225下跌0.6%,至9,612.44点,周三时大涨2.1%,创下三周来最大单日升幅.
投资人对隔夜美股下跌做出反应,在开盘时卖出,但随着美元兑日圆升至81.5,使得跌势有所缩减.
东证股价指数.TOPX则跌0.3%至816.88.(完)
--编译 戴素萍;审校 李爽
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路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。