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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 11:10 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘下跌,但日圆贬值提供支撑力道

路透东京4月19日电---日本股市周四早盘收跌,回吐上交易日部分升幅,尾随美股疲弱表现,但日圆贬值协助缓解西班牙标债前的不安气氛.

日经指数.N225下跌0.6%,至9,612.44点,周三时大涨2.1%,创下三周来最大单日升幅.

投资人对隔夜美股下跌做出反应,在开盘时卖出,但随着美元兑日圆升至81.5,使得跌势有所缩减.

东证股价指数.TOPX则跌0.3%至816.88.(完)

--编译 戴素萍;审校 李爽

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