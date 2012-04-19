《外汇动态》对冲基金买进美元/坡元,但美元后市看跌

0259GMT--美元兑坡元SGD=D3因对冲基金买需而小升,然交易员和分析师表示,由于新加坡金管会近期紧缩政策,中长期美元兑坡元料将下滑.

渣打银行建议卖出欧元/坡元EURSGD=D3,其称金管会的政策,加上新加坡经济基本面强劲,将支撑坡元;与此同时,欧洲央行的流动性举措暗示欧元将成为融资货币选项.

渣打银行在研究报告中表示,其预期欧元/坡元在第二季结束时将跌至1.5625,目前水准为1.6418.

美元/坡元最新上涨0.1%至1.2518.(完)

--编译 戴素萍;审校 王冠中

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