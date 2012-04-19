〔美国个股〕惠普将在中国重庆建造打印机工厂--报导

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透上海4月19日电---中国日报报导称,美国以营收计最大的科技公司--惠普(HPQ.N)同意在中国重庆建造一座打印机工厂.
惠普执行长惠特曼(Meg Whitman)在接受中国日报专访时称,该公司没有削减中国员工数的计画.惠普上月表示将合并打印机和个人电脑业务,以提振成长,个人电脑为该公司最大的部门.
尽管惠普仍为全球个人电脑销售的龙头,但随着行动设备日益盛行,惠普个人电脑部门的成长也持续下滑.
惠普在中国的市占率有所下滑.而报导援引惠特曼的话称,惠普将更加专注于透过投资个人电脑和打印机业务并且重建自身品牌,来大举赢回市占率.(完)
--编译 王冠中;审校 孙茉莉
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路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。