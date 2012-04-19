〔美国个股〕惠普将在中国重庆建造打印机工厂--报导

路透上海4月19日电---中国日报报导称,美国以营收计最大的科技公司--惠普(HPQ.N)同意在中国重庆建造一座打印机工厂.

惠普执行长惠特曼(Meg Whitman)在接受中国日报专访时称,该公司没有削减中国员工数的计画.惠普上月表示将合并打印机和个人电脑业务,以提振成长,个人电脑为该公司最大的部门.

尽管惠普仍为全球个人电脑销售的龙头,但随着行动设备日益盛行,惠普个人电脑部门的成长也持续下滑.

惠普在中国的市占率有所下滑.而报导援引惠特曼的话称,惠普将更加专注于透过投资个人电脑和打印机业务并且重建自身品牌,来大举赢回市占率.(完)