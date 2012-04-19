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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 11:43 BJT

《全球市场》股市呈区间波动,观望西班牙公债标售

* MSCI除日本外亚洲股指呈区间波动,日经指数下跌0.6%

* 欧元兑美元持稳

* 美元上扬拖累金价,但油价回升

路透东京4月19日电---亚洲股市和欧元周四在窄幅区间内波动,西班牙公债标售即将登场,料为欧元区债务危机再起的疑虑中,测试投资人风险胃纳的关键.

摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚太股市指数.MIAPJ0000PUS小升0.1%,上午多数时间在上下0.2%的区间内游走.澳洲股市表现居前,上涨0.4%,受矿业股和能源股提振,因原油价格扬升.

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