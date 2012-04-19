《全球市场》股市呈区间波动,观望西班牙公债标售

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
* MSCI除日本外亚洲股指呈区间波动,日经指数下跌0.6%
* 欧元兑美元持稳
* 美元上扬拖累金价,但油价回升
路透东京4月19日电---亚洲股市和欧元周四在窄幅区间内波动,西班牙公债标售即将登场,料为欧元区债务危机再起的疑虑中,测试投资人风险胃纳的关键.
摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚太股市指数.MIAPJ0000PUS小升0.1%,上午多数时间在上下0.2%的区间内游走.澳洲股市表现居前,上涨0.4%,受矿业股和能源股提振,因原油价格扬升.
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。