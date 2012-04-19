〔台湾货币市场〕91天期国库券决标贴现率预估在0.75-0.80%

路透台北4月19日电---台湾央行午间将代财政部标售91天期国库券.金融市场人士表示,估计本次的国库券标售利率主要预估区间在0.75-0.80%.

综合三家票券商及四家银行预估区间,主要落在0.75-0.80%,而最高预估在0.85%.

路透访谈10余家金融机构,多数银行业者表示不会投票,或是只是志在参加;而三家受访寿险业者则均回应不会投标,但他们评估区间在0.70-0.80%都有可能.

多数不投标的银行表示,主要是因为利率太低,而近日市场资金并不算太松;而也有公股银行表示,近期申报91天期央行存单,央行有时会核准,因此不需要去竞标国库券.

今日标售的"财101-1期"国库券为今年度首期国库券,金额300亿台币,期限为91天期,发行日期为4月20日.

为因应油电价调涨的通膨疑虑,台湾央行自3月26日起明显积极调高委托大型银行代为拆入隔夜资金的利率,累计已调升8.5基点,来到0.477%.

央行在3月底的季度理监事会上维持利率不变,连续第三个季度将指标重贴现率维持在1.875%.而例行发行的91天期存单利率亦维持在0.93%.

财政部上次标售国库券系在去年12月23日,当次标售的182天期国库券,罕见地不足额发行.预定发行300亿台币,但仅发行212亿,决标贴现率为0.85%.

参见过去两年国库券发行细节,请点选[ID:nST0490497](完)