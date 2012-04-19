〔日本债市〕公债价格小跌,但日央行宽松举措预期提供支撑

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透东京4月19日电---日本政府公债价格周四小跌,但仍陷于近期区间,市场预期下周日本央行会议将有进一步宽松举措. 日本央行总裁白川方明周三晚间在纽约表示,央行全然坚定透过各种方式来持续有力的货币宽松,像是实际上维持利率于零,以及在通胀达到1%之前购买金融资产等.
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。