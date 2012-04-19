〔日本债市〕公债价格小跌,但日央行宽松举措预期提供支撑

路透东京4月19日电---日本政府公债价格周四小跌,但仍陷于近期区间,市场预期下周日本央行会议将有进一步宽松举措. 日本央行总裁白川方明周三晚间在纽约表示,央行全然坚定透过各种方式来持续有力的货币宽松,像是实际上维持利率于零,以及在通胀达到1%之前购买金融资产等.