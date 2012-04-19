〔台湾财政〕91天期国库券决标贴现率0.8%,符合预期

路透台北4月19日电---台湾央行周四代财政部标售91天期国库券,其决标贴现率为0.8%,符合市场预期的0.75-0.80%.

央行表示,标售结果加权平均利率为0.729%,得标区间为0.5-0.8%.银行业得标比重69.82%、票券业11.47%,保险业为18.71%,证券业为0%.

此期国库券投标总额729为亿台币,发行金额为300亿,投标倍数为2.43倍,高于上一期标售182天期国库券的1.34倍.

该期国库券为足额发行,将在明日交割,到期日为2012年7月20日.

以下为2011年以来国库券发行细节:

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2012年

4月19日 91 300 0.800 2.43

2011年

12月23日 182 212* 0.850 1.34

12月20日 273 300 0.845 2.35

12月 8日 182 300 0.770 2.40

11月28日 273 200 0.850 2.65

10月28日 182 250 0.770 2.52

9月 8日 91 350 0.637 2.62

8月10日 273 300 0.855 3.37

4月29日 91 300 0.650 2.86

4月7 日 364 300 0.837 2.86

3月29日 273 200 0.767 4.17

2月24日 182 250 0.710 3.36

1月7日 91 250 0.411 4.68

* 表不足额发行 (完)

欲览相关新闻,请点选(here)

--记者 高洁如; 审校 丁淑琴

台湾货币市场相关报导 [TW-MMT-CMN]