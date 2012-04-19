〔台湾货币市场〕4月20日及本提存期资金预期变化一览表

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透台北4月20日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期3,324.5亿台币.
紧缩因素:
--财101-1期91天期国库券发行,金额为300亿台币.
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期1兆8,662.2亿台币:
04/21 2,670.00亿
04/22 677.00亿
04/23 77.00亿
04/24 2,054.50亿
04/25 1,041.00亿
04/26 2,515.00亿
04/27 1,216.00亿
04/28 2,700.00亿
04/29 778.00亿
04/30 124.00亿
05/01 170.00亿
05/02 3,946.20亿
05/03 693.50亿
--公债付息40.83125亿台币:
04/21 89乙1期12息 19.68125亿
04/23 88乙1期13息 21.15000亿
--国库券到期250亿台币:
04/30 财100-8 250.00亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--4/27:101/2R期20年期公债发行,金额为400亿台币,4月24日标售.
--5/02:财101-2期182天期国库券发行,金额为250亿台币,4月30日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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