《企业看点》--4月19日财务活动报导摘要

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透班加罗尔4月19日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 门户网站www.biznes.pl周三引述KGHMKGHM.WA执行长Herbert Wirth的话称,这家欧洲第二大铜生产商不排除未来收购波兰第二大公用事业公司Tauron TPE.WA的可能.[ID:nL6E8FIEB2]
* 中国日报报导称,美国以营收计最大的科技公司--惠普(HPQ.N)同意在中国重庆建造一座打印机工厂.[ID:nST0514839]
* 安联(ALVG.DE)的德国人寿部门主管Allianz Leben对Handelsblatt财经日报说,德国长期公债的安全性被过度高估.[ID:nL6E8FI39X]
* 新华社周三晚间报导援引中国人民银行相关负责人称,将"综合考虑外汇占款流入、市场资金需求变动、短期特殊因素平滑等情况,合理采取有针对性的流动性管理操作."[ID:nSB1497708](完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。