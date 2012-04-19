《企业看点》--4月19日财务活动报导摘要

路透班加罗尔4月19日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 门户网站www.biznes.pl周三引述KGHMKGHM.WA执行长Herbert Wirth的话称,这家欧洲第二大铜生产商不排除未来收购波兰第二大公用事业公司Tauron TPE.WA的可能.[ID:nL6E8FIEB2]

* 中国日报报导称,美国以营收计最大的科技公司--惠普(HPQ.N)同意在中国重庆建造一座打印机工厂.[ID:nST0514839]

* 安联(ALVG.DE)的德国人寿部门主管Allianz Leben对Handelsblatt财经日报说,德国长期公债的安全性被过度高估.[ID:nL6E8FI39X]

* 新华社周三晚间报导援引中国人民银行相关负责人称,将"综合考虑外汇占款流入、市场资金需求变动、短期特殊因素平滑等情况,合理采取有针对性的流动性管理操作."[ID:nSB1497708](完)