〔台湾债市〕五年期101/1殖利率收低,筹码集中暂止空方攻势

路透台北4月19日电---台湾五年期101/1殖利率周四收低.在空方凭藉央行拉抬短率作空数日后,场中握有较多筹码的交易商于盘中暂止空方攻势,令该券殖利率回档修正,但力道仍有局限.明日料殖利率仍于1.03-1.05%区间来回.

交易商指出,尽管央行拉抬短率动作依旧,且本地媒体押宝央行或将调升存款准备率,令交易商整体看空的气氛不散,然而美债走强及台股近来未能大幅反弹,均令筹码相对集中的台债市场续空不易,部分不乐见殖利率快速走扬的交易商,并积极于上档1.045%附近切入暂时冷却空头热情,盘势急转直下,以接近日低作收.

"1.05%上不去,有些筹码多的交易商守的心态明显."一本地证券商交易员说.

另一交易员称,除台股因素外,央行近日拉抬短率力道平均,每日约在0.3个基点,对债市的影响渐弱.但如果央行再度单日拉抬3-5基点,台债将再度立即反应.不过也须留意外部国际环境的变化,特别是欧债的后续影响.

为因应油电价格上调引发通膨预期升温,央行自3月26日以来持续调高委托银行代收隔夜资金利率,今日亦调升0.3个基点至0.477%,累积调幅达8.5个基点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO -0.57 1.0395 1.0390-1.0458 354.5

此外,交易商指出,稍晚西班牙将进行10年期公债的标售,由于外界认为西班牙是欧债危机可能蔓延的新发源地,其标售结果将直接带动美债及台债走势.

"如果西班牙公债标的不好,美债殖利率就直接下了,台债当然也会跟着受到影响."一证券商交易员说.

台湾股市.TWII周四微幅收升0.23%,在全球市场充斥风险厌恶情绪之际,运输.TTPI和水泥.TCMI等防守类股上涨.

美国公债价格周三上涨,因对西班牙较长年期公债标售的预期令作为避险的美国公债成为一个受欢迎的投资选择.指标10年期美国公债价格US10YT=RR升3/32,收益率报1.98%,略低于周二尾盘的1.99%,但仍在1.95-2.05%区间内.过去一周以来,因经济数据好坏不一,加上欧元区局势变化,10年期美债一直在该区间内交投.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 没有成交

5 101/1 A01101=TWO 1.0395

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)